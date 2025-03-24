Прокурорам поручено проверить соблюдения прав школьников во время экзаменов

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Генпрокурор Игорь Краснов поручил подчиненным во всех регионах России обеспечить надзорное сопровождение экзаменационной кампании и процессов зачисления детей в старшие классы общеобразовательных школ, колледжи и вузы. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Прокуроры получили указание проверить соблюдение конституционных прав детей при получении образования.

Прокуроры ориентированы на пресечение фактов неправомерных отказов девятиклассникам продолжить обучение в общеобразовательной организации, недопущение незаконного привлечения учащихся к административной ответственности в связи с несоблюдением ими правил сдачи экзаменов, в части использования цифровых устройств.

Также будет дана оценка подготовки образовательных учреждений к приемной кампании 2025-26 учебного года в соответствии с приказом Минобрнауки от 27.11.2024 № 821, утвердившим новый порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования.

Сотрудники надзорного ведомства будут сопровождать реализацию в Москве, Петербурге и Липецкой области эксперимента по сдаче ОГЭ в 2025 году только по двум предметам.

Прокурорам предстоит также проверить соблюдение прав детей участников специальной военной операции на поступление в учреждения среднего профессионального и высшего образования в рамках отдельной квоты.