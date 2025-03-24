Число жертв ДТП с автобусом и грузовиком в Крыму увеличилось до шести

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Число погибших в ДТП с участием грузовика и автобуса на трассе Симферополь - Евпатория в Крыму возросло до шести человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава региона.

"По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 19 человек, из них шесть человек погибли. Среди пострадавших имеется одна несовершеннолетняя", - сказали в пресс-службе.

Ранее МВД сообщало о пяти погибших.

По информации Минздрава, пострадавших транспортируют в больницу бригады скорой помощи.

Авария произошла утром в понедельник. В пресс-службе МВД по Крыму сообщили, что по предварительным данным, водитель автобуса КАВЗ по неизвестным причинам наехал на грузовик, который стоял на обочине.

По информации МЧС РФ, в автобусе находились 32 человека.

Руководство Главного следственного управления СКР по Крыму и Севастополю поручило возбудить уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения.