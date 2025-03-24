СКР завел уголовное дело после ДТП в Крыму, унесшего жизни шести человек

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Число пострадавших в ДТП в Крыму возросло до 20, среди них - восемь несовершеннолетних, по факту инцидента возбуждено уголовное дело, сообщили в понедельник в Следственном комитете РФ.

"В результате столкновения рейсового автобуса, который следовал из Аркадьевки в Симферополь, с грузовиком погибли 6 пассажиров автобуса. Еще 20 пострадавших, среди которых 8 несовершеннолетних, доставлены в учреждения здравоохранения республики", - говорится в телеграм-канале ведомства.

По официальным данным, озвученным Минздравом региона, было известно о 13 пострадавших и шести погибших.

В СК отметили, что региональное следственное управление ведомства по Крыму и Севастополю возбудило уголовные дела по ч. 3 ст. 238 (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ч. 5 ст. 264 (нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц) УК РФ.

Авария произошла около села Укромное Симферопольского района утром в понедельник. По предварительным данным, озвученным МВД по Крыму, водитель автобуса КАВЗ по неизвестным причинам въехал в стоящий грузовик. Как сообщали в МЧС РФ, в автобусе находились 32 человека.