Экс-замминистра обороны Иванов не признал вину в хищениях и легализации преступных доходов

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Бывший заместитель министра обороны и генеральный директор компании "Оборонстрой" Тимур Иванов не признал в суде обвинения в особо крупных хищениях и легализации преступных доходов, передал корреспондент "Интерфакса".

"Вину не признаю", - заявил Иванов на заседании Московского городского суда в понедельник, где началось рассмотрение его дела.

Второй фигурант дела - бывший руководитель компании "Оборонлогистика" Антон Филатов - также заявил о непризнании вины.

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