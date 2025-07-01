Суд вынесет приговор бывшему замглавы Минобороны РФ Тимуру Иванову

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд огласит приговор бывшему замминистра обороны РФ Тимуру Иванову, обвиняемому в хищениях и легализации преступных доходов.

В ходе прений сторон прокурор просил суд назначить Иванову наказание в виде 14 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Второго фигуранта дела - бывшего руководителя компании "Оборонлогистика" Антона Филатова прокурор попросил приговорить к 14 годам заключения.

Иванов был задержан в апреле 2024 года. Судебный процесс в отношении замминистра стартовал в марте этого года. По ходатайству гособвинения дело рассматривалось в закрытом от слушателей режиме. Свое требование прокуроры мотивировали необходимостью сохранения сведений, содержащих государственную тайну.

Иванову и Филатову предъявлено обвинение по двум эпизодам хищения денежных средств путём присвоения (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и в отмывании преступных доходов организованной группой в особо крупном размере (п.п. "а, б" ст. 174.1 УК РФ).

Как сообщалось, один из эпизодов дела связан с хищениями при закупке на Кипре двух морских паромов для Керченской переправы.

Согласно обвинительному заключению, в 2015 году Иванов, когда он возглавлял "Оборонстрой", сформировал организованную группу, в которую среди прочих вошли Филатов, бывший председатель правления банка "Интеркоммерц" Александр Бугаевский, а также ещё несколько человек, для хищения части денежных средств, фактически выделенных на закупку паромов.

По версии следствия, для закупки судов в "Интеркоммерцбанке" была оформлена кредитная линии. Как установило следствие, путём перевода денежных средств, полученных по этой линии, через цепочку подконтрольных им компаний фигуранты похитили 216 млн руб., которые затем легализовали, в частности, через фиктивные соглашения на оказание консалтинговых и консультационных услуг, в том числе с зарубежными юридическими лицами.

Второй эпизод присвоения связан с хищением 3,9 млрд руб. "Интеркоммерцбанка" по различным, по версии следствия, фиктивным соглашениям на закупку и обмен валюты через их перевод на счета подконтрольных фигурантам юрлиц в других банках.

В отношении Иванова также расследуется дело о получении взяток на общую сумму порядка 1,3 млрд рублей. По версии следствия, незаконные вознаграждения были получены за действия и покровительство компаниям, которые взамен безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, принадлежащих, как считает следствие, экс-замминистра. По этому обвинению он также не признаёт вину.

Иванов был назначен заместителем министра обороны РФ в мае 2016 года.