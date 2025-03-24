Минтранс выступил против "периода охлаждения" при покупке билетов на поезда и самолеты

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Минтранс России не поддерживает введение "периода охлаждения" при покупке невозвратных билетов на поезда дальнего следования и самолеты, данная позиция проработана с перевозчиками, сообщил "Интерфаксу" представитель ведомства.

"Введение "периода охлаждения" для пассажиров при оформлении проездных документов позволит недобросовестным и неуполномоченным физическим лицам бронировать проездные документы с целью их дальнейшей перепродажи. Существует риск того, что недобросовестные пассажиры смогут оформлять несколько авиабилетов, удерживая при этом места в своих личных интересах, тем самым создавая искусственный дефицит и снижая доступность билетов", - пояснили в Минтрансе.

Сейчас пассажир самостоятельно определяет, по какому тарифу будет оформлен его билет. Подтверждение введенной при бронировании информации осуществляется в несколько этапов, и пассажир может скорректировать внесенные данные на любом этапе до момента оплаты, добавили в ведомстве. После формирования заказа и до списания денежных средств пользователь подтверждает, что ознакомлен с правилами и особенностями оформления заказа, его оплаты, переоформления, а также возврата неиспользованного проездного документа.

"На странице с детальной информацией о заказе перед оплатой пассажиру предоставляются данные о реквизитах поездки, стоимости билетов, тарифах, услугах. До момента оплаты электронного проездного документа пассажир вправе отказаться от заказа, в том числе в случае, если он не согласен с параметрами поездки. Переходя к оплате, пользователь соглашается со всеми представленными данными поездки", - отметили в министерстве.

В случае необходимости внесения изменений в оформленный авиабилет, в том числе при обнаружении ошибки, пассажир имеет право изменить условия договора воздушной перевозки по согласованию с перевозчиком и в соответствии с условиями примененного тарифа. К проезду в поезде дальнего следования пассажир допускается при наличии не более одной ошибки в фамилии или имени или отчестве и не более одной ошибки в серии или номере документа, удостоверяющего личность, напомнили в Минтрансе.

Как сообщила ранее газета "Коммерсантъ", Минтранс в середине марта попросил ОАО "РЖД" и Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) оценить предложение внедрить "период охлаждения" при покупке невозвратных билетов на поезда и самолеты. С такой инициативой изначально выступил Союз пассажиров.