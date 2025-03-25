Суд арестовал долг "Акрона" перед Societe Generale на 1,5 млрд рублей

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял обеспечительные меры в отношении банка Societe Generale, арестовав его права требования к ПАО "Акрон" на 1,54 млрд рублей по привлеченному компанией в 2017 году синдицированному предэкспортному кредиту (PXF), следует из картотеки арбитражных дел.

Суд запретил "Акрону" осуществлять платежи в адрес Societe Generale по этому кредитному договору, а также наложил арест на имущество и денежные средства на счетах банка на сумму 1,54 млрд рублей. Позднее суд распространил арест на права требования к "Акрону" компании SGBT Finance Ireland DAC (входит в группу Societe Generale) в пределах той же суммы.

С заявлением о принятии обеспечительных мер обратилось в суд ООО "Специализированное финансовое общество "Вертикаль"" (входит в петербургскую УК "Спутник", которая специализируется на управлении ЗПИФ). Эта компания подала иск к Societe Generale и SGBT Finance Ireland о взыскании 1,5 млрд рублей задолженности и 30 млн рублей купонного дохода по кредитным нотам банка.

По мнению истца, банк "не намерен исполнять обязательства перед российским контрагентом под предлогом незаконных и односторонних санкций, введенных со стороны недружественных стран", а также предпринимает действия по отчуждению находящегося на территории России имущества, что может сделать невозможным исполнение будущего судебного решения.

Дебиторская задолженность "Акрона" перед SGBT Finance Ireland DAC является единственным российским активом прекратившей работу в России группы Societe Generale, способным удовлетворить требования истца, утверждает "Вертикаль" в заявлении.

Суд принял иск СФО "Вертикаль" к производству, заседание по нему назначено на 11 июня. В качестве третьих лиц привлечены "Акрон" и другие кредиторы по PXF - Commerzbank и ING Bank.

"Акрон", в свою очередь, просит суд отменить обеспечительные меры, заявление компании будет рассмотрено 28 марта. В пресс-службе "Акрона" от комментариев отказались.

"Акрон" в 2017 году привлек у иностранных банков PXF на сумму до $750 млн. Срок погашения обязательств по нему наступает в мае 2026 года, следует из материалов суда.

УК "Спутник" специализируется на управлении закрытыми паевыми инвестиционными фондами.