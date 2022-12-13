Альфа-банк потребовал от "Акрона" выплатить $60 млн долга по PXF напрямую, в обход агента

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Альфа-банк просит суд обязать "Акрон" выплатить ему долг по синдицированному кредиту напрямую - без участия организатора транша, британского HSBC Bank, расчеты с которым для российского банка стали невозможны после введения санкций.

Соответствующий иск Альфа-банк подал в Арбитражный суд Москвы в ноябре. В иске банк просит признать себя кредитором по синдицированному предэкспортному кредиту (PXF), привлеченному "Акроном" в 2017 году, пропорционально своей доле участия в поступившем от HSBC транше. Речь идет о сумме в $60 млн плюс проценты и неустойки, следует из материалов суда.

Источник, близкий к "Акрону", пояснил "Интерфаксу", что после введения Великобританией санкций в отношении Альфа-банка HSBC перестал платить ему деньги в рамках обслуживания PXF. Он отметил, что у "Акрона" не было договорных отношений с Альфа-банком, при этом "компания готова участвовать в переговорах Альфа-банка с HSBC по обсуждению порядка погашения долга банка HSBC, если в этом есть необходимость".

Компания выполняет свои обязательства, оплачивая российским банкам-кредиторам долги по синдицированному кредиту напрямую, минуя иностранного платежного агента, а иностранным банкам - через платежного агента (в соответствии с указом президента РФ), добавил он.

"Интерфакс" направил запрос в Альфа-банк. В "Акроне" от комментариев отказались.

Рассмотрение дела по существу начнется 16 декабря. "Акрон" заявил ходатайство о передаче дела в Арбитражный суд Новгородской области, суд рассмотрит его на следующем заседании.

В мае 2017 года "Акрон" привлек у иностранных банков пятилетний синдицированный кредит в форме предэкспортного финансирования на сумму до $750 млн. В синдикат кредиторов вошли Commerzbank, Credit Agricole, ING Bank, Nordea Bank, Росбанк, Сбербанк, Societe Generale, ЮниКредит банк, Nordea Bank, HSBC Bank, Credit Suisse, Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg, АКБ "Бэнк оф чайна" и "АйСиБиСи Банк".

По словам собеседника "Интерфакса", полное погашение этих обязательств с учетом частичного рефинансирования предстоит в 2026 году.

Чистый долг "Акрона" на конец III квартала 2021 года (по данным последней раскрытой компанией отчетности по МСФО) составлял 74 млрд рублей, показатель чистый долг/LTM EBITDA - 0,9х .