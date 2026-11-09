В Москве отметили отсутствие у ряда стран Европы реального желания закончить конфликт на Украине

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Москва отмечает отсутствие у ряда стран Европы реального желания закончить украинский конфликт, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Констатируем отсутствие реального стремления ряда европейских правительств к завершению конфликта", - сказал Рябков в ходе выступления на "круглом столе" по вопросу милитаризации Европы.

Он отметил, что конфликт мог быть завершен еще весной 2022 года "при учете законных интересов всех сторон, включая, разумеется, Россию".

"Однако Запад руками Лондона подтолкнул киевский режим к отказу от разумного варианта урегулирования и выбрал войну. Сейчас Европа предпочитает не замечать, к чему это привело. На Украине фактически уничтожены даже косвенные признаки ее суверенитета и независимости. Территория переведена под внешнее военно-политическое управление", - заключил замминистра.