Минцифры планирует осенью внести в ГД второй пакет мер по борьбе с мошенниками

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Минцифры РФ планирует внести в Госдуму в осеннюю сессию законопроект с новыми мерами по борьбе с телефонными и интернет-мошенниками, сообщил журналистам глава министерства Максут Шадаев.

Госдума 25 марта приняла закон о мерах по борьбе с кибермошенничеством. Шадаев заявлял, что Минцифры в дополнение к этому закону уже готовит второй пакет мер по противодействию мошенничеству.

"В рамках обсуждения правительственного законопроекта (принятого 25 марта - ИФ) выяснилось, что еще очень много есть конструктивных предложений у депутатов, у бизнеса. Поэтому все подготовленные идеи и предложения мы должны во второй пакет фактически оформить. Я думаю, что летом мы будем этим заниматься. Я думаю, что в осеннюю сессию мы его должны внести", - сказал Шадаев в среду журналистам по итогам правительственного часа в Госдуме.

По его словам, в новый законопроект планируется включить множество мер, в первую очередь - по борьбе с дроперами (посредниками, помогающими мошенникам выводить и обналичивать похищенные средства).

Также предлагается предусмотреть ответственность банков.

"Там много (мер планируется - ИФ). В том числе - включить банки в контур ответственности. Вчера обсуждалась идея, что банки должны быть мотивированы, а мотивированы они будут, когда по определенным правилам они будут обязаны возмещать часть украденных денег. Это тоже такая большая дискуссия будет с банками, с Центральным банком, с бизнес-сообществом", - сказал Шадаев.

"Одна из идей - что банки должны активно включиться в систему защиты, а не быть таким пассивным наблюдателем, фиксирующим уже обращения по факту. Страхование обсуждается дополнительное", - добавил он.