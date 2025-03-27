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Матвиенко требует усилить контроль частных перевозчиков в сфере общественного транспорта

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возмущена ситуацией с частными перевозчиками в сфере общественного транспорта, пассажиры жалуются на хамство водителей и грязные маршрутки.

"Водители хамят, люди жалуются - невозможно ни вопрос задать, ничего. Валидаторы все ломают и выводят из строя - не хотят прозрачной системы оплаты проезда. А это теневая экономика. Цены растут, а качество транспортного обслуживания не улучшается. (...) Давайте штрафы увеличим, давайте наказание. (...) Это не требует больших денег, это требует ответственности перевозчиков", - сказала Матвиенко на заседании СФ в четверг во время "правительственного часа" с министром транспорта Романом Старовойтом.

По ее словам, люди жалуются на внешний вид общественного транспорта, нерегулярность маршрутов, "страшные и грязные остановки". Кроме того, по ее словам, имеющиеся у россиян льготы на проезд не всегда реализуются, происходят случаи, когда таких граждан, в частности детей, высаживают из автобуса. В этом вопросе, по ее мнению, также надо усилить контроль.

Матвиенко предложила Минтрансу подумать, как вместе с регионами наводить порядок в этой сфере, "потому что, учитывая размер беды и степень запущенности, как бы губернаторы ни старались, без федеральной поддержки они этого сделать не могут".

По мнению спикера, нужен комплексный подход, иначе система не будет работать эффективно. Матвиенко предложила сформулировать жесткие условия и спрашивать с перевозчиков за их неисполнение.


Валентина Матвиенко Минтранс
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