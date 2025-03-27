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Минпромторг запустил отбор производителей дронов для компенсации скидок покупателям

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Минпромторг объявляет отбор на право получения изготовителями беспилотных авиационных систем (БАС) субсидии для возмещения недополученных ими доходов при предоставлении скидки покупателям.

Поддержка будет предоставляться в форме субсидий в рамках федерального проекта "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы".

"Критерием отбора будет наличие у изготовителя заключения о "российскости" на БАС, планируемые к реализации со скидкой, в соответствии с требованиями постановления правительства от 17 июля 2015 года №719. Дополнительным условием является обязательство организации по реализации машин в объеме, превышающем размер субсидии не менее чем в два раза", - отметили в пресс-службе Минпромторга.

Механизм охватывает поставки мультироторных БАС со взлетной массой до 500 кг. Максимальный размер скидки зависит от взлетной массы и составляет не более 2 млн рублей на одну единицу БАС (не более 40% цены договора реализации).

Срок действия соглашения о предоставлении субсидии не может превышать одного календарного года.

Прием заявок на участие в отборе проводится с 31 марта по 15 апреля 2025 года посредством платформы ГИСП.

БАС Минпромторг
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