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РФ продолжит "генеральную уборку" своей Арктической зоны

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - "Генеральная уборка" Арктической зоны России, в том числе расчистка ее акваторий будет продолжена, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Проект ("Генеральная уборка"), запущенный РГО (Российским географическим обществом) при участии Минприроды объединил тысячи волонтеров и общественных организаций. Мы обязательно продолжим эту работу, обеспечим комплексную экологическую защиту Арктической зоны России, включая решение такой острой проблемы, как расчистка акваторий от затонувших кораблей", - сказал Путин, выступая в четверг на пленарном заседании Международного арктического форума.

"На все нужны деньги, поэтому нужно обязательно соответствующим ведомствам правительства проработать все эти вопросы, в том числе вопросы финансирования по годам", - отметил он.

Путин добавил, что в рамках "Генеральной уборки" будут вывозиться технологические отходы, будет проводиться ревитализация заброшенных территорий и земель, а также будут приведены в порядок арктические города и поселки.

"По сути, мы возвращаем долг Арктике. Но нам нельзя накапливать новые долги перед ее уникальной природой. Учитывая планы хозяйственного освоения региона, очень важно обеспечить баланс между использованием природных богатств и сохранением окружающей среды", - сказал президент.

Владимир Путин Минприроды Арктика
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