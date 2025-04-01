Путин предложил Совбезу обсудить реализацию моратория на удары по энергообъектам

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин обсуждает с постоянными членами Совета безопасности России исполнение договоренностей между Россией и Украиной по прекращению взаимных ударов по энергосистемам.

"Хотел бы задать вопрос (министру обороны - ИФ) Белоусову Андрею Рэмовичу по поводу того, как у нас исполняются договорённости, связанные с прекращением взаимных ударов по энергосистемам между Россией и Украиной", - сказал Путин на совещании в режиме видеоконференции.

На повестке встречи - также дополнительные меры по борьбе с террористической угрозой. С докладом выступил директор ФСБ Александр Бортников.