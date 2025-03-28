Песков заявил, что ВС РФ по-прежнему не наносят удары по энергообъектам Украины

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Российские военные по-прежнему продолжают выполнять приказ президента РФ Владимира Путина не наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре, хотя ежедневно отбивают аналогичные атаки Киева, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В настоящий момент наши вооруженные силы по-прежнему выполняют приказ верховного главнокомандующего (о запрете ударов по украинской энергетической инфраструктуре - ИФ)", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, не планирует ли Россия выйти из моратория на удары.

При этом представитель Кремля заметил, что "российская сторона оставляет за собой право в случае несоблюдения этого моратория киевским режимом, конечно же, тоже его не соблюдать".

"Было бы нелогично соблюдать нам и каждую ночь сталкиваться с попытками ударов по объектам нашей энергоинфраструктуры", - пояснил Песков.

По его словам, украинские военные "не выполняют приказы в части ненанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры".

"Попытки нанесения этих ударов продолжаются ежедневно", - подчеркнул Песков.