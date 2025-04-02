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Законопроект об уточнении порядка исполнения бюджета-2025 принят в I чтении

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет правительству в 2025 году увеличивать общие расходы федерального бюджета без внесения поправок в сам закон о бюджете в случае поступления дополнительных ненефтегазовых доходов.

Законопроект № 875792-8 также смягчает запреты на выдачу государственных субсидий компаниям с офшорным участием.

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"Установить, что в ходе исполнения федерального бюджета в 2025 году общий объем расходов федерального бюджета может быть увеличен по решению правительства без внесения изменений в федеральный закон (...) "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" с соответствующим увеличением бюджетных ассигнований резервного фонда правительства РФ в случае и в пределах поступлений от ненефтегазовых доходов сверх объемов, учтенных в прогнозе общего объема доходов федерального бюджета", - говорится в законопроекте.

По закону о федеральном бюджете в 2025 году доходы прогнозируются на уровне 40 трлн 296,1 млрд рублей, из них ненефтегазовые доходы составят 29 трлн 359,7 млрд рублей. В итоге, согласно предложенному законопроекту, если фактические поступления ненефтегазовых доходов превысят этот объем, правительство сможет увеличить общие расходы федерального бюджета на сумму этого превышения без внесения изменений в закон о бюджете. Дополнительные средства будут направлены в резервный фонд правительства и распределятся чрез утверждение на комиссии Федерального собрания по перераспределению бюджетных ассигнований.

Кроме того, правительство предлагает разрешить до 1 января 2026 года предоставление субсидий и бюджетных инвестиций российским юридическим лицам, в капитале которых более 25% принадлежит офшорным компаниям, несмотря на действующий запрет. Такое исключение возможно в случае принятия правительством соответствующего решения или утверждения соответствующего порядка.

Еще одно изменение касается исполнения судебных решений: в Бюджетном кодексе (статья "Основы исполнения бюджета") предлагается закрепить, что судебные акты, требующие выделения бюджетных ассигнований, будут исполняться только в рамках уже утвержденных расходов. Т.е. при наличии решения суда средства будут выделяться только при наличии заложенных в бюджет на текущий год ассигнований. Исключение составляют судебные акты о компенсации вреда - их будут исполнять в любом случае. Как отмечается в пояснительной записке, эта мера обеспечит устойчивость бюджетной системы при исполнении судебных актов.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.

правительство Госдума
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