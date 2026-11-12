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Более 143 тыс. решений о выдворении из РФ мигрантов принято с начала года

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - За первые девять месяцев года составлено 1,8 млн протоколов об административных правонарушениях на иностранных граждан, принято более 143 тыс. решений о выдворении мигрантов из России, сообщили в пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ в четверг.

"На иностранных граждан в январе - сентябре 2026 года составлено 1,8 млн протоколов об административных правонарушениях. За указанные деяния в отношении них принято решений: об административном выдворении из страны - 143,1 тыс. (рост в 3 раза)", - говорится в сообщении.

В Совбезе РФ также отметили рост в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года по решениям о сокращении временного пребывания иностранных граждан (в этом году - 78,7 тыс. человек).

По информации пресс-службы, за девять месяцев депортировали около 4,8 тысячи иностранцев, а также около 290,8 тыс. не получили разрешения на въезд в РФ.

"В Российскую Федерацию в январе - сентябре 2026 года въехало 6,9 млн иностранных граждан и лиц без гражданства, что на 9% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. В указанном миграционном потоке 4,7 млн человек - граждане государств - участников СНГ (68,7 %)", - сказано в сообщении.

Продолжилась динамика снижения числа выданных разрешений на временное проживание (19,5 тыс., -17,1 %) и видов на жительство (58,5 тыс., -43 %), отметили в аппарате СБ РФ.

Совбез РФ
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