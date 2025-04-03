Россия призывает немедленно прекратить огонь в секторе Газа

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Россия высказалась за незамедлительное прекращение огня в секторе Газа и освобождение всех удерживаемых лиц.

"Мы настаиваем на незамедлительном прекращении огня в Газе и освобождении всех удерживаемых лиц", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.

По ее словам, российская сторона "поддерживает постоянный диалог с палестинской национальной администрацией, различными палестинскими политическими движениями, Израилем, вовлеченными региональными игроками".

Захарова отметила, что Россия "убеждает стороны достичь устойчивого политического решения этого самого застарелого мирового конфликта".

"И конечно, мы оказываем действенное энергичное содействие в деле достижения межпалестинского единства на политической платформе Организации освобождения Палестины. Исходим из того, что реализация права палестинского народа на создание независимого и суверенного государства станет прочной гарантией безопасности всего Ближнего Востока", - заявила Захарова.