Роспотребнадзор проверит сообщения об устойчивой к антибиотикам бактерии в Малайзии

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Специалисты Роспотребнадзора проверят информацию об обнаружении учеными в Малайзии новой бактерии, устойчивой к антибиотикам, информация находится на контроле ведомства.

В ведомстве со ссылкой на СМИ сообщили, что ученые из Малайзии выявили новую бактерию, вызывающую инфекции. В публикациях уточняется, что возбудитель найден международной исследовательской группой в одной из больниц страны.

В Роспотребнадзоре напомнили о работе современной лабораторной базы и референс-центров. Они позволяют быстро выявлять риски и предпринимать необходимые меры. На пунктах пропуска через государственную границу функционирует автоматизированная информационная система "Периметр", обеспечивающая анализ эпидемических рисков и выявление граждан с признаками инфекционных заболеваний, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.