Из Думы отозван законопроект о ликвидационном неттинге при банкротстве застройщиков

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Совет Думы принял решение снять с рассмотрения парламента законопроект, который распространял положения о ликвидационном неттинге на банкротство застройщиков.

"Снять с рассмотрения Госдумой законопроект в связи с отзывом субъектами права законодательной инициативы", - говорится в документах к проекту закона.

Законопроект № 775302-8 был внесен в парламент группой депутатов и сенаторов в ноябре 2024 года. Он предлагал разрешить применять механизм ликвидационного неттинга (взаимозачет обязательств) при банкротстве застройщиков, чтобы банки могли возвращать деньги, минуя очередность в банкротстве, и предлагать застройщикам более выгодные финансовые условия.

"Невозможность использования ликвидационного неттинга в финансовых договорах с застройщиками увеличивает риски для кредитных организаций в невозврате своих активов, так как в случае банкротства застройщика требования банков удовлетворяются в четвертую очередь. Поэтому кредитные организации предлагают застройщикам наименее выгодные условия сделок с производными финансовыми инструментами по сравнению с прочими заемщиками - юридическими лицами", - говорилось в заключении комитета Госдумы по финансовому рынку, который одобрил законопроект.

Правительство не поддержало законопроект, так как считает, что использование застройщиками сложных финансовых инструментов (например, деривативов) не соответствует их основной деятельности и может привести к убыткам. Это, в свою очередь, создает риск для дольщиков, которые могут не получить жилье, а только деньги со счетов эскроу. Также правительство указало, что предложение искусственно повышает приоритетность кредиторов по финансовым договорам, снижая защищенность тех, кто предоставлял целевое финансирование для строительства.