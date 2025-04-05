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"Битцевский маньяк" Пичушкин готов рассказать о других нераскрытых убийствах

"Битцевский маньяк" Пичушкин готов рассказать о других нераскрытых убийствах
Александр Пичушкин в 2007 году
Фото: Юрий Машков/ТАСС

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Александр Пичушкин, приговоренный в 2007 году к пожизненному лишению свободы за убийство 48 человек в Битцевском лесу, согласен дать показания еще об 11 преступлениях, сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).

"Пичушкин А.Ю. заявил о готовности дачи признательных показаний о совершении им 11 убийств мужчин и женщин в районе Северное Бутово Москвы", - говорится в сообщении пресс-бюро ФСИН, поступившем в субботу в "Интерфакс".

Как заявили в ведомстве, предварительно сотрудниками главного оперативного управления ФСИН и главного управления уголовного розыска МВД РФ была получена информация о причастности Пичушкина "к совершению особо тяжких преступлений, которые до настоящего времени считаются нераскрытыми".

Осенью 2007 года Мосгорсуд на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных приговорил Пичушкина к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима, назначив ему также принудительное лечение и наблюдение у психиатра по месту отбывания наказания. Он был признан виновным в убийстве 48 и покушении на жизнь трех человек в период с 2001 по 2006 год в Битцевском лесу.

Между тем, как заявил ранее прокурор Москвы Юрий Семин, причастность Пичушкина к совершению еще 11 убийств, в совершении которых тот сознавался ранее, не нашла подтверждения.

ФСИН МВД РФ Александр Пичушкин Москва Северное Бутово
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