Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию падением индекса IMOEX2 на 1,9%

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в понедельник демонстрирует падение на фоне негативной внешней конъюнктуры из-за мировых торговых войн, обострение которых произошло после введения США на прошлой неделе пошлин в отношении 185 иностранных торговых партнеров. Индекс IMOEX2 (все сессии) за минуту торгов упал на 1,9% к уровню закрытия основной сессии предыдущего торгового дня.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2729,23 пункта (-1,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют негативную динамику в пределах 3,7%.

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-3,7%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-3,7%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-3,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-3,3%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-3,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-2,5%), "Т-Технологий" (SPB: TCSG) (-2,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-2,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,3%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-2,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,8%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,7%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-2,1%) и " Сбербанка (-1,9%).

Подорожали акции "Полюса" (MOEX: PLZL) (+0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%).

Новые российско-американские контакты ожидаются уже на этой неделе, сообщил в интервью "Первому каналу" спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

На прошлой неделе Дмитриев посетил Вашингтон, где провел серию встреч с представителями американского истеблишмента. По его словам, целью контактов в ходе двухдневного визита в США было восстановление российско-американских отношений в целом и, прежде всего, в экономической и инвестиционной сферах.

Спецпредставитель президента РФ также выразил осторожный оптимизм по поводу того, что диалог России и США восстановился.

Прошедшая неделя стала для рынка акций США наихудшей со времен начала пандемии COVID-19, фондовые индексы опустились до минимальных отметок с мая прошлого года.

Dow Jones потерял за неделю почти 8%, S&P 500 - более 9%, Nasdaq - 10%.

Негативное настроение инвесторов обусловлено опасениями торговых войн после того, как президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести импортные пошлины для целого ряда стран.

В пятницу председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл предупредил, что экономические последствия эскалации торговой войны могут быть хуже, чем ожидалось. Это способствовало дальнейшему ухудшению ситуации на рынках, отмечает Trading Economics.

Глава Федрезерва сказал, что пошлины усилят инфляцию и ослабят экономический рост. При этом он отметил, что центральный банк не будет менять процентные ставки, пока не получит более четкой картины конечных последствий.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона 7 апреля сложилась негативная обстановка, фондовые индикаторы региона демонстрирует сильное снижение.

На нефтяном рынке утром в понедельник продолжается падение после пятипроцентного обвала по итогам предыдущих торгов. Стоимость фьючерсов на сорт Brent к 07:10 мск составила $64,38 за баррель, что на 1,81% ниже уровня закрытия предыдущего дня. Фьючерсы на сорт WTI дешевеют на 1,87% - до $60,84 за баррель.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ на заседании в субботу, прошедшем в режиме видеоконференции, рассмотрел данные по добыче нефти за январь и февраль 2025 года и отметил общее исполнение сделки альянсом, говорится в пресс-релизе.

Комитет выделил страны, которые не достигли полного соответствия сделки и уровня компенсаций, и напомнил исключительную важность достижения полного соответствия (квотам - ИФ) и компенсаций в дополнение к представлению обновленных, опережающих графиков компенсаций в секретариат ОПЕК к 15 апреля.

В пресс-релизе также отмечается, что комитет приветствовал решение восьми стран ОПЕК+, которые 3 апреля объявили о повышении нефтедобычи на 411 тыс. баррелей в сутки (б/с) с мая, что эквивалентно трем ежемесячным повышениям (запланированным в рамках разворачивания ограничений на 2,2 млн б/с, ранее предполагалось увеличение добычи в мае на 135 тыс. б/с - ИФ).

Комитет подтвердил, что сохраняет за собой право созывать дополнительные заседания или запрашивать проведение полноформатной министерской встречи альянса.

Следующее заседание JMMC запланировано на 28 мая, так же, как встреча всех министров стран ОПЕК+.