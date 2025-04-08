Принят закон о лишении свободы на срок до 5 лет за дискредитацию ВС РФ и призывы к санкциям

Лишение свободы на срок до 7 лет предусмотрено за корыстное содействие Международному уголовному суду

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла во втором и в третьем, окончательном, чтении закон о повышении ответственности за дискредитацию использования Вооруженных сил РФ, призывы к санкциям в отношении РФ и оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов.

Закон вводит в статьи 280.3, 284.2 и 284.3 Уголовного кодекса РФ новые квалифицирующие признаки - совершение преступлений из корыстных побуждений или по найму, что повышает ответственность за дискредитацию использования Вооруженных сил РФ, призывы к санкциям в отношении РФ и оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов.

К данным преступным действиям будут применяться уже существующие в законодательстве меры уголовно-правового характера в виде конфискации имущества, полученного в результате их совершения, а также используемого или предназначенного для их финансирования.

Введение новых квалифицирующих признаков в статьи 280.3 и 284 2 УК исключает административную преюдицию за дискредитацию использования Вооруженных сил РФ и призывы к санкциям в отношении РФ.

Таким образом, согласно закону, "призывы к осуществлению иностранным государством, государственным объединением и (или) союзом и (или) государственным (межгосударственным) учреждением иностранного государства или государственного объединения и (или) союза мер ограничительного характера, выражающихся во введении или в продлении политических или экономических санкций в отношении Российской Федерации, граждан РФ либо российских юридических лиц, совершенные из корыстных побуждений или по найму, - наказываются штрафом в размере от 1 млн миллиона до 3 млн рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от 3 до 5 лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет либо без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет".

Кроме того, в статье 284.3 УК РФ закон прописывает, что корыстное содействие международным организациям, в которых не участвует Россия, в частности, Международному уголовному суду, а также иностранным государственным органам, совершенные из корыстных побуждений или по найму, наказывается штрафом в размере от 1 млн до 3 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3 до 5 лет либо лишением свободы на срок от 2 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет.

Авторами закона выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, руководители фракций "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - За правду", ЛДПР, а также депутаты этих фракций. Всего авторами стали 400 депутатов.