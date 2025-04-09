Минобороны РФ сообщило о ликвидации четырех дронов ВСУ над Оренбургской областью

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Четыре украинских беспилотника нейтрализованы в среду утром над территорией Оренбургской области, сообщило Минобороны России.

С 6:30 до 7:05 по московскому времени эти дроны перехвачены и уничтожены дежурными средствами ПВО, сказано в сообщении министерства.

Ранее Минобороны сообщило, что с 20:00 по Москве 8 апреля по 06:00 по Москве 9 апреля российскими военными нейтрализовано 158 украинских дронов.