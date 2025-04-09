Госдума приняла закон о полном переносе в РФ маркировки импортного алкоголя

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон о полном переносе с 1 марта 2026 года маркировки импортной алкогольной продукции на территорию РФ, что должно упростить процедуру ввоза и контроля качества. Сейчас маркировать импортный алкоголь на складах в РФ возможно только в рамках эксперимента в отдельных регионах страны.

Проект закона (№776652-8) правительство РФ внесло в парламент в конце ноября 2024 года.

"Напомню, в нашей стране с 2021 года действует эксперимент, в рамках которого импортная, произведенная в других странах алкогольная продукция маркируется федеральными специальными марками на территории 11 субъектов нашей страны. Новеллами законопроекта предлагается закрепить это право маркировки федеральными специальными марками на таможенных складах нашей страны на постоянной основе", - сообщил накануне в ходе заседания парламента депутат Сергей Алтухов.

"Мы получили ряд обращений от коллег из стран ЕАЭС, которые просили оставить маркировку произведенной в странах ЕАЭС алкогольной продукции на территории их государств. Соответствующие поправки были учтены и предложены ко второму чтению. Также поправками предусматривается, что промаркированная в других странах алкогольная продукция будет разрешена к ввозу до февраля 2026 г., а с 1 марта следующего года правительство может определить перечень организаций, которые будут вправе маркировать соответствующую алкогольную продукцию за пределами нашей страны", - добавил депутат.

Как сообщалось, эксперимент по маркировке импортного алкоголя на таможенных складах в РФ проводится с 1 июня 2021 года до 31 мая 2026 года. Сейчас в нем принимают участие Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Татарстан, Краснодарский край, а также Брянская, Владимирская, Калининградская, Псковская и Смоленская области. Организации-импортеры и владельцы складов участвуют в эксперименте на добровольной основе.