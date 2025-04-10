"Роскосмос" и "Курчатовский институт" подписали соглашение о сотрудничестве по ядерной космической программе

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - "Роскосмос" и Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве при реализации ядерной космической программы, сообщили в госкорпорации в четверг.

"Главная цель - формирование научно-технических заделов на базе фундаментальных исследований и прикладных разработок для развития ядерных космических технологий, а также ускоренного промышленного освоения и вывода на рынок таких заделов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соглашение о стратегическом сотрудничестве подписали генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов и президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

"Стороны договорились о создании Объединенного совета по стратегическому развитию. Он будет обеспечивать взаимодействие госкорпорации и научного центра по основным направлениям стратегического сотрудничества", - сообщили в "Роскосмосе".

По данным госкорпорации, в состав совета вошли десять человек, по пять представителей от каждой организации; кроме того, к работе структуры предполагается привлекать профильных экспертов. Совет будет собираться не реже одного раза в полгода, поочередно на площадках "Роскосмоса" и Курчатовского института.

"В рамках национального проекта по развитию космической деятельности мы формируем федеральный проект "Космический атом" - ядерную космическую программу. Без научного руководителя в лице Курчатовского института реализовать эту задачу будет практически невозможно", - сказал Баканов, слова которого приведены в сообщении.

З1 марта Баканов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что ядерная космическая программа войдет в состав национального проекта по космосу.

В России ведется разработка космического ядерного буксира "Зевс" мощностью до 1 мегаватта. Также в рамках сотрудничества по созданию российско-китайской лунной базы Россия планирует доставить и разместить на Луне ядерную энергетическую установку.

14 марта 2024 года Путин сообщил, что создание ядерной энергетической установки в космосе должно быть обеспечено финансированием, и этой теме следует уделить особое внимание.

Ядерная энергетика уже использовалась в космосе: в период с 1970 по 1988 годы в СССР был осуществлен запуск 32 космических аппаратов с термоэлектрической ядерной энергоустановкой, а в период с 1960 по 1980 годы разработан и прошел испытания на Семипалатинском полигоне ядерный ракетный двигатель.