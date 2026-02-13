Поиск

Глава Курчатовского института сообщил о планах сдать синхротрон СКИФ осенью 2026 года

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Президент НИЦ "Курчатовский институт", председатель научно-экспертного совета Морской коллегии РФ Михаил Ковальчук сообщил, что "Сибирский кольцевой источник фотонов" (СКИФ), вероятно, будет сдан в сентябре 2026 года.

"В этом году мы сдаем СКИФ. Видимо, в сентябре президент проведет совет, на котором будет все озвучено (...). Это новое поколение синхротронного источника, яркого рентгеновского источника, построенного в Сибири", - сказал Ковальчук на заседании научно-экспертного совета Морской коллегии в пятницу.

По официальной информации, строительство синхротрона СКИФ началось в окрестностях наукограда Кольцово в Новосибирской области, недалеко от ГНЦ "Вектор", 25 августа 2021 года.

Ранее сообщалось, что запуск установки с семью станциями первой очереди запланирован на 2026 год (по первоначальному плану - на конец 2024 года).

На станциях планируется изучать структуры биополимеров, механизмы функционирования живых организмов, передачу наследственной информации, механизм действия лекарственных препаратов, создание новых материалов, исследование быстротекущих процессов и так далее.

СКИФ станет первым в мире источником синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 ГэВ.

НИЦ "Курчатовский институт" СКИФ Сибирский кольцевой источник фотонов
