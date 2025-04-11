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Песков заявил, что важно понять последствия американо-украинских контактов

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле внимательно отслеживают все события на американо-украинском треке и анализируют их с точки зрения российских интересов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас вообще ситуация стремительно развивается. Поэтому сейчас, конечно, очень важно новости отслеживать, анализировать, пытаться понять последствия для тех или иных событий, которые касаются уже непосредственно нас", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса", будут ли в Кремле следить за американо-украинскими переговорами по природным ресурсам.

Соответствующие переговоры между США и Украиной запланированы на 11 и 12 апреля в Вашингтоне.


Дмитрий Песков США Украина
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