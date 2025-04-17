Минпросвещения РФ запустит с 1 июня платформу для контроля за летним детским отдыхом

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Более 40,5 тыс. лагерей отдыха примут порядка 6 млн российских школьников в текущем году, с 1 июня для контроля за летним детским отдыхом запускается единая цифровая платформа, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер в четверг провел совещание, посвященное вопросам организации летнего детского отдыха в 2025 году.

"В этом году более 40,5 тыс. лагерей должны принять порядка 6 млн школьников. В Год защитника Отечества нужно бережно относиться к отдыху всех детей, и особенно детей наших героев – участников специальной военной операции. Прошу держать этот вопрос на постоянном контроле. Во всех федеральных детских центрах необходимо провести патриотические смены, посвященные 80-летию Великой Победы", - цитирует Чернышенко его пресс-служба.

Он напомнил, что вступил в закон, обязывающий регионы устанавливать квоты для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в государственных и муниципальных лагерях. Роспотребнадзор также обновил методические рекомендации по детскому питанию.

Кроме того, по поручению президента РФ в 2025 году будут внедрены информационно-аналитические панели, которые помогут следить за ходом оздоровительной кампании.

"Это единая цифровая платформа, где сосредоточатся ключевые данные: загрузка лагерей, выполнение квот для детей с ограниченными возможностями здоровья, соблюдение норм безопасности, финансовый учет и другие. По всей стране прошу министерство просвещения запустить этот инструмент уже с 1 июня", – сообщил Чернышенко.

Вице-премьер напомнил, что в прошлом году в детских лагерях отдохнули порядка 165 тыс. детей участников СВО.

В свою очередь министр просвещения Сергей Кравцов сказал, что в целом система образования готова к летней оздоровительной кампании.

"В федеральный закон об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации внесены дополнения об обязательном наличии сайтов и программы воспитания в детских лагерях. Они вступили в силу 1 апреля. У каждого лагеря к лету должен быть свой сайт, разработанный с учетом нашей примерной структуры и содержащий всю необходимую информацию. Всем субъектам направлены методические рекомендации по разработке программ воспитания, содержащие сценарии мероприятий", – сказал министр.