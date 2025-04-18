Т-Банк выпустил новое приложение для смартфонов на iOS

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Т-Банк выпустил новое приложение для смартфонов на iOS, сообщила кредитная организация.

Банк рекомендует установить приложение "Т Case" как можно быстрее, так как его в любой момент могут удалить из App Store.

"Это последняя версия: более быстрая, безопасная, с новыми функциями и новым названием", - сообщил Т-Банк.

Приложения Т-Банка в марте 2023 года впервые пропали из App Store в связи с санкциями. После этого банк неоднократно публиковал в App Store новые приложения, замаскированные под другие сервисы, чтобы избежать их быстрого удаления из магазина, однако обычно они бывают доступны для скачивания не более нескольких дней.