Поиск

Т-Банк выпустил новое приложение для смартфонов на iOS

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Т-Банк выпустил новое приложение для смартфонов на iOS, сообщила кредитная организация.

Банк рекомендует установить приложение "Т Case" как можно быстрее, так как его в любой момент могут удалить из App Store.

"Это последняя версия: более быстрая, безопасная, с новыми функциями и новым названием", - сообщил Т-Банк.

Приложения Т-Банка в марте 2023 года впервые пропали из App Store в связи с санкциями. После этого банк неоднократно публиковал в App Store новые приложения, замаскированные под другие сервисы, чтобы избежать их быстрого удаления из магазина, однако обычно они бывают доступны для скачивания не более нескольких дней.

App Store iOS Т-Банк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Уиткофф допустил, что Россия может получить "некоторые территории", на которые претендует

Уиткофф допустил, что Россия может получить "некоторые территории", на которые претендует

ФСБ сообщила о задержании в Краснодарском крае иностранца, готовившего теракт

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,2%

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,2%
Военная операция на Украине

Силы ПВО ночью сбили 56 беспилотников над пятью регионами и Азовским морем

"Ростех" опроверг сообщения о переносе сроков сертификации SJ-100

Что произошло за день: четверг, 17 апреля

Роскомнадзор заявил о глобальном характере проблем в работе Telegram

Роскомнадзор заявил о глобальном характере проблем в работе Telegram

Верховный суд РФ приостановил запрет деятельности движения "Талибан" в России. Обобщение

Путин провел переговоры с эмиром Катара по двусторонней и международной повестке. Обобщение

Путин провел переговоры с эмиром Катара по двусторонней и международной повестке. Обобщение

Говорить о приближении встречи Путина и Трампа можно, но сроки не согласовывались. Обобщение

Говорить о приближении встречи Путина и Трампа можно, но сроки не согласовывались. Обобщение
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе389 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне79 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6212 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России74 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2244 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ49 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов197 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости379 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });