Международный форум обеспечения коллективной безопасности: мир на пике конфликтности

Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - В Москве завершил работу Международный форум обеспечения коллективной безопасности. Сообщает наш политический обозреватель Вячеслав Терехов.

Свою работу форум начал с обсуждения темы "Глобальные вызовы ХХI века и трансформация механизмов коллективной безопасности". В работе этой секции принимали участие руководители ШОС, СНГ, Организации исламского сотрудничества, глава Контртеррористического центра Африканского Союза, а также высокие представители генерального секретаря ООН. Модератором сессии был президент ИМЭМО РАН академик Александр Дынкин.

Главы международных организаций, естественно, делились мнениями о стремлении их организаций решать сложнейшие проблемы в сфере безопасности, говорили о своем видении новых угроз, стоящих перед человечеством, и главное — о положительных результатах в их деятельности.

Даже просто затронуть некоторые части из выступлений спикеров сессии — задача амбициозная. Исходя из вечного принципа "нельзя объять необъятное", пришлось остановиться на интересных моментах, связанных с успешным решением проблем в сфере безопасности, которые еще до недавнего времени были серьезными. Они хоть и не были на слуху у мировой общественности, но активно присутствовали в жизни.

Вопросам взаимосвязи региональных систем безопасности с общемировой, а также другим аспектам мирового порядка посвятил свое вступительное слово модератор сессии А. Дынкин.

Мир находится на пике конфликтности

Корр.: Исходя из событий последней пары лет, академик Дынкин сделал вывод о том, что "мир сегодня находится на пике конфликтности". Об этом свидетельствует тот факт, сказал он, что "в прошлом году число вооруженных конфликтов было самым высоким за весь период после окончания Второй мировой войны".

Дынкин: При этом современные конфликты подвержены ускоренной транснационализации, размыванию их географических рамок. Конфликты все чаще возобновляются, а более половины исходов этих конфликтов имеют вид "ни мира, ни войны". В отсутствие явного военного или мирного решения такие подмороженные конфликты постоянно подтаивают и все чаще возникают вновь. Это одна сторона последнего вызова глобальной безопасности.

С другой стороны, мы с вами живем в эпоху достаточно драматических перемен. Трансформация охватывает без преувеличения все сферы. От высоких технологий до социальных структур, от военных стратегий до глобального управления, от искусственного интеллекта до биоэтики. И этот список далеко не полон.

Мы с вами видим, как сплетаются в один клубок ядерные и неядерные аспекты стратегической стабильности. Как на ядерное сдерживание начинают негативно влиять новые технологии, не связанные с ядерным оружием, включая искусственный интеллект.

Сегодня, на мой взгляд, утрачивается жесткое деление на военные, гражданские и двойные технологии. Такое переплетение стратегических, политических, технологических, даже если хотите, моральных сдвигов и вызовов, возможно, уникально в мировой истории. И, конечно, все это угрожает человечеству.

Мне представляется, что современная архитектура мирового порядка находится в начале многополярности, а старая система перешла в стадию полураспада. Ее жизненный цикл завершается. Поэтому на глобальном уровне мы с вами видим высоко турбулентный мир, пока без правил и без действующих универсальных институтов.

К сожалению, мир сегодня основан на жесткой силе. И вот разумный ответ на эти вызовы, как мне представляется, — это выстраивание региональных систем безопасности как своеобразных строительных блоков будущей мировой архитектуры. И здесь я, естественно, отталкиваюсь от инициативы президента Путина о создании в Евразии новой архитектуры равной и неделимой безопасности.

Вы знаете, эта идея получила поддержку. И девять стран объявили о начале работы над Евразийской хартией многообразия и многополярности в XXI веке. Основная концепция, основная логика этой работы заключается в объединении существующих механизмов сотрудничества, включая СНГ, ОДКБ, ШОС, АСЕАН, Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

С моей точки зрения, если этот процесс пойдет и будет успешен, то Евразия может стать прототипом международного сотрудничества в условиях гетерогенности и культур, и отчасти интересов, когда различия становятся не препятствием, а преимуществом в строительстве стабильного и сбалансированного партнерства.

Корр.: А. Дынкин отметил при этом, что именно региональные институты все чаще выступают лидерами по урегулированию и предотвращению конфликтов.

Там, где были минные поля на границах, сейчас мир и доверие

Корр.: Этой теме посвятил свое выступление Каха Имнадзе, специальный представитель генерального секретаря ООН по Центральной Азии, глава регионального центра ООН по превентивной дипломатии по Центральной Азии.

Каха Имнадзе подчеркнул, что "центр является платформой, где центральноазиатские страны принимают те решения, которые они считают правильными для себя. Не мы принимаем решения, а именно представители стран этого региона".

В качестве большого позитивного фактора он привел пример решения совместными усилиями сложнейшей проблемы в районе Ферганской долины, а также вопросов, связанных с перемещениями людей из конфликтных зон.

Имнадзе: Два политических лидера Таджикистана и Киргизии взяли на себя руководство решением проблемы, которая длилась более 30 лет.

Корр.: Модератор при этом заметил, что границы между странами были прикрыты минными полями.

Имнадзе: Да, там было очень серьезное положение. Но сейчас я часто бываю на границе и смотрю, как прошло размежевание, какие инфраструктурные работы там ведутся. И с гордостью могу сказать, что Ферганский процесс мира получил позитивное решение благодаря лидерам Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и всем лидерам соседних стран, а также международным структурам, которые помогали им в создании климата доверия.

Одной из важнейших проблем, которая стоит перед Центральной Азией, является и возвращение лиц из конфликтных регионов. Для ее решения работает региональный совет, в который входят представители центральноазиатских стран и регионального центра ООН. Вернуть и реинтегрировать в общество людей из конфликтных регионов — это очень серьезная работа, особенно если речь идет о будущем поколении. Это большая тема, которую сообща решают в регионе.

Боевики не исчезли, они перекочевали в другие районы

Корр.: Решению более широких региональных проблем, влияющих на уровень безопасности во всем мире, посвятил свое выступление Александр Зуев, исполняющий обязанности заместителя генерального секретаря ООН, глава управления Организации Объединенных Наций по контртерроризму.

В начале своего выступления он напомнил о событиях на Ближнем Востоке, в частности о попытках создания там халифата, о деятельности Аль-Каиды (террористическая организация, запрещенная в РФ - ИФ). И хотя они разгромлены, но их бойцы никуда не делись. Часть осуждены, часть мигрировали. Он сказал, что "около 20 тысяч боевиков перекочевали в другие регионы и присоединились к другим организациям". И террористическую угрозу они продолжают представлять.

Зуев: Сейчас эпицентр международного терроризма сдвинулся в Западную Африку и в некоторые регионы Азии. У нас есть официальные статистические данные, что там в 2025 году произошло больше 50% террористических атак, закончившихся человеческими жертвами, то есть половина от всей совокупности атак в мире.

Это совершенно не значит, что снижаются угрозы в Южной Азии, и, без сомнения, нас беспокоит положение не только в Афганистане, мы ведем большие программы по борьбе с ними. Поэтому вопрос репатриации, социальной реинтеграции, реабилитации людей — это большой вызов для международного сообщества, если мы хотим, чтобы новая архитектура мира была действительно стабильной и предсказуемой, а не основывалась на страхе, терроре и других вызовах.

Новые технологии — это меч обоюдоострый

Зуев: Но меняется-то не только геополитика, не только архитектура международных отношений, но и содержание. Десять лет назад мы не рассматривали искусственный интеллект, новые технологии как особо важные для системы безопасности. А сейчас видим, что это меч обоюдоострый. Мы пытаемся использовать технологии для того, чтобы оптимизировать экономику, развивать социальные сферы, но не забывайте: у нас есть информация от соответствующих специальных служб разных государств о том, как террористические организации используют искусственный интеллект, криптовалюты и то, что называется даркнетом, — это засекреченная сфера интернета, куда можно попасть только преступникам, очевидно, террористам, и они это используют в том числе и для перекачивания финансовых ресурсов. И для нас это представляет большую угрозу.

Корр.: Модератор при этом спросил, не считает ли он, что для того, чтобы поставить заслон пропаганде терроризма, надо привлекать молодежь, в том числе известных футболистов, рок-звезд, чтобы они детям рассказывали другие истории. Не истории героических террористов, а истории своей жизни, как они стали теми, кто они есть.

Зуев: Вы сто процентов правы, и это является очень важным направлением работы моего управления. Согласно проведенному нами анализу положения в Юго-Восточной Азии, сейчас детей десятилетнего возраста, я подчеркиваю, десятилетнего возраста, привлекают через организованные компьютерные игры в интернете, которые занимаются промыванием мозгов, радикализацией. И уже через пару-тройку лет они готовы для того, чтобы присоединиться к террористическим актам.

Мы работаем над противодействием этому. У нас есть большая программа. Пока пилотный проект у меня в Юго-Восточной Азии — это Филиппины, Малайзия, Индонезия. Мы работаем в этих странах. Но мы расширяемся, и есть большой интерес к нашим программам в других государствах, например, в странах ОДКБ, в том числе и в Российской Федерации. В частности, это проявилось во время моих встреч в Совете Федерации и в соответствующих ведомствах. Они выразили интерес посмотреть на эти проекты и оценить, нельзя ли их внедрить в России.