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В РПЦ раскритиковали задержание архиепископа Маркелла в аэропорту Кишинева.

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви назвали грубым нарушением религиозной свободы задержали архиепископа Бельцкого и Фэлештского Маркелла в аэропорту молдавской столицы, когда он собирался вылететь на Святую Землю за благодатным огнем.

"Власти не объяснили свои действия, которые могут привести к тому, что миллионы верующих Молдавии будут лишены возможности встретить огонь Великой Субботы в своих храмах и монастырях. При этом, как утверждается, так называемая Бессарабская митрополия, которая пользуется поддержкой действующих властей, участвует в принесении Благодатного огня без всяких препятствий", - говорится в заявлении синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Бессарабская митрополия находится в подчинении Румынского патриархата и объединяет незначительное число православных верующих Молдавии.

В РПЦ расценили задержание архиепископа как "грубое нарушение религиозной свободы, пример дискриминационной политики, направленной на беззаконное ограничение прав верующих Православной Церкви Молдовы", и призвали к расследованию данного инцидента, установлению и наказанию виновных в нарушении прав архиерея

Кишинев РПЦ Молдавия Румынский патриархат
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