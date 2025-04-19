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У православных христиан началась Великая суббота

У православных христиан началась Великая суббота
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - У православных христиан начинается Великая суббота - день воспоминания сошествия Христа во ад.

Христиане всего мира воспоминают сошествие Иисуса Христа в преисподнюю и пребывание христова тела во гробе. Этот день завершает страстную седмицу - последнюю неделю Великого поста, посвященной крестным страданиям Спасителя.

Великая суббота - скорбный день и, вместе с тем, канун Пасхи, поэтому сочетает в себе как праздничные, так и траурные черты. На православном богослужении звучат чтения различных отрывков из Ветхого завета. В отличие от большинства дней в году, литургия совершается после вечерни (по обычая важнейших постных дней, таких, как рождественский Сочельник).

После богослужения в Великую субботу принято освящать традиционную пасхальную еду - куличи, творожную пасху и яйца.

Православие Христианство
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