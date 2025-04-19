Снегопады и проливные дожди привели к введению режима ЧС в двух районах Дагестана

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Режим ЧС до особого распоряжения введен в Сулейман-Стальском и Магарамкентском районах Дагестана для устранения последствий непогоды, сообщила в субботу пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В пресс-службе администрации главы Дагестана заявили о продолжении ликвидации последствий проливных дождей и снегопадов в регионе, в них задействованы более 2 тыс. человек и 566 единиц техники.

По данным пресс-службы, отключение электроснабжения наблюдалось в 15 районах региона. Сейчас оно почти везде восстановлено, но проблемной остается ситуация в Рутульском и Дахадаевском районах, работы там продолжаются. Сложности восстановления связаны с затрудненностью доступа из-за снежных заносов и камнепадов.

Работы по восстановлению дорог завершены полностью в пяти районах. В Сулейман-Стальском районе восстановить всё планируется к 18:00 воскресенья.

По данным на пятницу движение транспорта было временно закрыто на участках дорог в 10 районах Дагестана, пострадавших от стихии. Транспортное сообщение было прервано более чем с 32 населенными пунктами.