Макропрогноз 2025: охлаждение, но только до потенциальных темпов

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Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития подготовило и внесло в правительство РФ проект сценарных условий прогноза социально-экономического развития на 2025-2028 годы, основной интерес в которых представлял новый прогноз министерства по росту российской экономики в 2025 году на фоне сохраняющейся жесткой ДКП и бушующих мировых торговых войн.

Ранее вице-премьер Александр Новак уже охарактеризовал 2025 год как год "управляемого охлаждения", когда правительство и ЦБ будут искать баланс между снижением инфляции и постепенным возвращением ее к таргету при одновременном удержании экономики от скатывания в рецессию или в стагфляцию.

Президент РФ Владимир Путин говорил, что правительство и ЦБ ставят задачу на 2025 год по "мягкой посадке" - "приземлить темпы роста" после разогрева в 2024 году, когда рост составил 4,3%.

Как сообщалось, ЦБ ожидает роста ВВП РФ в 2025 году в интервале 1,0-2,0%, в 2026 году - лишь 0,5-1,5%. Аналитики, опрошенные в начале апреля "Интерфаксом", прогнозировали увеличение ВВП РФ в 2025 году на 1,6%, в 2026 году - на 1,7%.

Минэкономразвития удалось в какой-то степени удивить своим позитивным настроем - министерство сохранило свой сентябрьский прогноз роста ВВП РФ на 2025 год на уровне 2,5%, а на 2026 год символически снизило прогноз роста до 2,4% с 2,6% с дальнейшим ускорением до 2,8% в 2027 году и 3,0% в 2028 году.

"Мы оставили нашу (сентябрьскую - ИФ) оценку по росту ВВП в 2025 году на 2,5%, исходя из динамики первого квартала и из долгосрочных трендов. Мы считаем эту оценку вполне реалистичной. Конечно, это ниже, чем прошлый год, потому что 4,3% (рост в 2024 году - ИФ) - это очень много. Но некоторое охлаждение экономики, замедление темпов роста объективно с такой базы", - прокомментировал представитель министерства прогноз на 2025 год.

Комментируя вопрос, с чем связан более позитивный прогноз по динамике ВВП на 2025 год, чем ожидают аналитики и ЦБ (ЦБ ждет рост на 1-2%, консенсус аналитиков от апреля - 1,6%), представитель Минэкономразвития отметил, что "министерство смотрит на тренд первого квартала - экономика потихоньку замедляется, но резкого обвала не ожидаем".

"Чтобы выйти на рост на 1,5% по итогам 2025 года - это в каком-то квартале должна быть техническая рецессия - мы в базовом сценарии на такое не закладываемся. В стресс-сценарии такое возможно (техрецессия - ИФ), но на то он и стресс-сценарий", - заявил представитель министерства.

"При этом мы чуть понизили оценку роста экономики на 2026 год - с 2,6% до 2,4%, что связано с тем, что эффект, в том числе, жесткой денежно-кредитной политики, денежно-кредитных условий перенесется и на 2026 год", - пояснил представитель министерства пересмотр прогноза на 2026 год.

Таким образом, Минэкономразвития ожидает замедления темпов роста экономики РФ в 2025 году примерно до потенциального уровня. ЦБ и Минэкономразвития давно спорят о потенциальных темпах роста экономики России, оценивая их в диапазоне 2-3%, только ЦБ - ближе к 2%, а Минэкономразвития - ближе к 3%.

Более позитивный прогноз Минэкономразвития в какой-то степени подкрепляется исторической динамикой - в последние три года все прогнозы аналитиков, ЦБ и самого Минэкономразвития в начале годов оказывались существенно ниже итоговых цифр роста.

"Мы считаем, что наш прогноз носит умеренно-консервативный характер, то есть он не слишком оптимистичен, но и не слишком пессимистичен. Конечно, волатильность крайне высока, и прежде всего, внешние условия, связанные с колебаниями на мировом рынке, могут оказать влияние и на параметры прогноза, и на параметры бюджета", - заявил представитель Минэкономразвития.

"Что касается мировой экономики и ее турбулентности - мы, естественно, закладываем замедление роста мировой экономики - это заложено у нас в темпах экспорта и импорта, и в курсе, и в ценах на нефть, что самое главное. Мы сейчас закладываем в базовый сценарий рост мировой экономики в 2025 году на 2% с небольшим - темпы будут ниже, чем ожидалось ранее, но варианты мировой рецессии мы не закладываем. Мы исходим из того, что скорее всего, эта история с торговыми потоками, торговыми войнами и так далее будет не всеобщей. Мир все-таки шире, чем США, поэтому какие-то потоки будут перенаправляться, и варианта ковида, когда мировая торговля просто остановилась на какой-то момент, все потоки разрушились, такого не будет, они просто пойдут по-другому. Но есть и стресс-сценарии, где мы закладываем варианты мировой рецессии - она не исключена, но вероятность не очень высока", - прокомментировал он влияние текущих процессов в мировой экономике на динамику российской.

Остальные показатели макропрогноза у Минэкономразвития не так принципиально отличаются от ожиданий ЦБ.

Так, министерство ожидает инфляцию в РФ в 2025 году на уровне 7,6%, а интервальный прогноз ЦБ равен 7,0-8,0%. Начиная с 2026 года и ЦБ, и Минэкономразвития ожидают рост цен на уровне таргета в 4%.

Минэкономразвития РФ прогнозирует среднегодовой курс доллара в 2025 году (ЦБ не делает прогнозов по курсу) на уровне 94,3 руб./$1 (против 96,5 руб. в сентябрьской версии прогноза). Прогноз доллара на конец 2025 года министерство оставило неизменным по сравнению с сентябрьской версией, он равен 98,7 руб.

Прогноз среднегодового курса доллара в 2026 году равен 100,2 руб. (100,0 руб. в сентябрьской версии), в 2027 году - 103,5 руб. (103,2 руб.), в 2028 году - 106,0 руб.

"Колебания курса вы все видите. Когда мы в сентябре делали прогноз, считалось, что курс, который мы заложили, слишком слабый, прошло два месяца, и в ноябре-декабре было ощущение, что курс слишком сильный, потом ощущение снова стало, что курс слишком слабый. Мы несколько понизили нашу оценку на 2025 год - до 94,3 рубля за доллар. Исходя из всех вводных, включая нефтяные цены, торговый баланс, мы считаем, что эта оценка реалистична, но при этом мы понимаем, что колебания, волатильность курса может быть достаточно высокой", - сказал представитель Минэкономразвития.

Минэкономразвития понизило прогноз среднегодовой цены марки Brent в 2025 году в базовом сценарии до $68,0 за баррель с $81,7 в сентябрьской версии прогноза. Прогноз по цене Brent на 2026 год понижен до $72 за баррель с $77, на 2027 год до $72 с $74,5, в 2028 году заложен прогноз в $72.

Минэкономразвития вернулось к прогнозированию цены нефти марки Urals (которая используется в целях налогообложения), в то время как в сентябрьской версии прогнозировалась экспортная цена на российскую нефть.

По прогнозу Минэкономразвития, среднегодовая цена нефти марки Urals составит в 2025 году $56 за баррель, в 2026 году - $61, в 2027 году - $63, в 2028 году - $65.

"Вы видите, как колеблются оценки мировых агентств - от полного пессимизма до полного оптимизма. Мы считаем, что это достаточно консервативная оценка. Но она с учетом бюджетного правила, с учетом ФНБ является нормальной и реалистичной", - прокомментировал представитель министерства прогноз по ценам на нефть на 2025 год.

Как сообщалось, ЦБ в своем февральском прогнозе закладывал ожидания по ценам на российскую нефть, определяемым для целей налогообложения (в прогнозе Минэкономразвития это цена нефти марки Urals) в 2025 году - $65 за баррель, в 2026 году - $60, в 2027 году - $60.

Минэкономразвития понизило прогноз экспорта из РФ в 2025 году до $410,6 млрд с $445,0 млрд в сентябрьской версии прогноза, прогноз по импорту в РФ, наоборот, немного повышен - до $323,8 млрд с $321,9 млрд.

Как сообщалось, в 2024 году экспорт товаров из РФ составил $433,8 млрд, импорт в РФ - $299,6 млрд.

Таким образом, торговый баланс, по прогнозу Минэкономразвития, в 2025 году снизится до $86,8 млрд со $134,2 млрд в 2024 году, в 2026 году прогнозируется на уровне $107,6 млрд, в 2027 году - $125,2 млрд, в 2028 году - $145,3 млрд.