Минэкономразвития сохранило прогноз роста ВВП РФ на уровне 2,5%

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ в базовом сценарии прогнозирует рост ВВП РФ в 2025 году на уровне 2,5%, сообщил журналистам представитель министерства.

Таким образом, министерство сохранило свой предыдущий, сентябрьский прогноз по росту российской экономики на 2025 год.

По словам представителя Минэкономразвития, министерство внесло в правительство проект сценарных условий прогноза социально-экономического развития на 2025-2028 годы.

Минэкономразвития при этом незначительно понизило прогноз по росту ВВП РФ в 2026 году до 2,4% с сентябрьских 2,6%.

Прогноз по росту российской экономики на 2027 год министерство сохранило на уровне 2,8%, в 2028 году ждет рост на 3,0%.

"Мы оставили нашу (сентябрьскую - ИФ) оценку по росту ВВП в 2025 году на 2,5%, исходя из динамики первого квартала и из долгосрочных трендов. Мы считаем эту оценку вполне реалистичной. Конечно, это ниже, чем прошлый год, потому что 4,3% (рост в 2024 году - ИФ) - это очень много. Но некоторое охлаждение экономики, замедление темпов роста объективно с такой базы", - прокомментировал представитель министерства прогноз на 2025 год.

Комментируя вопрос, с чем связан более позитивный прогноз по динамике ВВП на 2025 год, чем ожидают аналитики и ЦБ (ЦБ ждет рост на 1-2%, консенсус аналитиков от апреля - 1,6%), представитель Минэкономразвития отметил, что "министерство смотрит на тренд первого квартала - экономика потихоньку замедляется, но резкого обвала не ожидаем".

"Чтобы выйти на рост на 1,5% по итогам 2025 года - это в каком-то квартале должна быть техническая рецессия - мы в базовом сценарии на такое не закладываемся. В стресс-сценарии такое возможно (техрецессия - ИФ), но на то он и стресс-сценарий", - заявил представитель министерства.

"При этом мы чуть понизили оценку роста экономики на 2026 год - с 2,6% до 2,4%, что связано с тем, что эффект, в том числе, жесткой денежно-кредитной политики, денежно-кредитных условий перенесется и на 2026 год", - пояснил представитель министерства пересмотр прогноза на 2026 год.

"Что касается мировой экономики и ее турбулентности - мы, естественно, закладываем замедление роста мировой экономики - это заложено у нас в темпах экспорта и импорта, и в курсе, и в ценах на нефть, что самое главное. Мы сейчас закладываем в базовый сценарий рост мировой экономики в 2025 году на 2% с небольшим - темпы будут ниже, чем ожидалось ранее, но варианты мировой рецессии мы не закладываем. Мы исходим из того, что скорее всего, эта история с торговыми потоками, торговыми войнами и так далее будет не всеобщей. Мир все-таки шире, чем США, поэтому какие-то потоки будут перенаправляться, и варианта ковида, когда мировая торговля просто остановилась на какой-то момент, все потоки разрушились, такого не будет, они просто пойдут по-другому. Но есть и стресс-сценарии, где мы закладываем варианты мировой рецессии - она не исключена, но вероятность не очень высока", - прокомментировал он влияние текущих процессов в мировой экономике на динамику российской.

"Мы считаем, что наш прогноз носит умеренно-консервативный характер, то есть он не слишком оптимистичен, но и не слишком пессимистичен. Конечно, волатильность крайне высока, и прежде всего, внешние условия, связанные с колебаниями на мировом рынке, могут оказать влияние и на параметры прогноза, и на параметры бюджета", - отметили в Минэкономразвития.

Представитель министерства сообщил, что министерство подготовило несколько сценариев, включая и более оптимистичный, и более консервативный, и рисковый сценарий.

По его словам, в представленном базовом сценарии действующие санкции в целом сохраняются на всем периоде прогнозирования до 2028 года - "в базовом сценарии мы не закладываем резких изменений в этом плане".

Консервативный сценарий министерства посчитан исходя из более низких цен на нефть, но и в нем темпы роста российской экономики будут положительными на всем прогнозном периоде, но чуть ниже, чем в базовом.

"В базовом сценарии на каком-то временном участке мы допускаем, что экспортная цена проваливается ниже цены отсечения ($60 за баррель - ИФ), но потом она уходит наверх. Мы не исчерпываем ФНБ в такой конструкции. С точки зрения бюджета это такие жесткие условия, но нормальные", - прокомментировал представитель министерства возможное влияние нового прогноза на бюджет.

Как сообщалось, ЦБ в феврале повысил свой прогноз роста ВВП РФ на 2025 год до 1,0-2,0% с 0,5-1,5%, одновременно понизив прогноз роста на 2026 год до 0,5-1,5% с 1,0-2,0%.

Аналитики, опрошенные в начале апреля "Интерфаксом", прогнозируют увеличение ВВП РФ в 2025 году на 1,6%, в 2026 году - на 1,7%.