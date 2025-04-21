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Минэкономразвития понизило прогноз среднегодовой цены нефти Brent

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития понизило прогноз среднегодовой цены марки Brent в 2025 году в базовом сценарии до $68,0 за баррель с $81,7 за баррель в сентябрьской версии прогноза, сообщил журналистам представитель Минэкономразвития.

По его словам, министерство внесло в правительство проект сценарных условий прогноза социально-экономического развития на 2025-2028 годы.

Прогноз по цене Brent на 2026 год понижен до $72 за баррель с $77, на 2027 год - до $72 с $74,5, в 2028 году заложен прогноз в $72.

Минэкономразвития вернулось к прогнозированию цены нефти марки Urals (которая используется в целях налогообложения), в то время как в сентябрьской версии прогнозировалась экспортная цена на российскую нефть.

По прогнозу Минэкономразвития, среднегодовая цена нефти марки Urals составит в 2025 году $56 за баррель, в 2026 году - $61, в 2027 году - $63, в 2028 году - $65.

"Вы видите, как колеблются оценки мировых агентств - от полного пессимизма до полного оптимизма. Мы считаем, что это достаточно консервативная оценка. Но она с учетом бюджетного правила, с учетом ФНБ является нормальной и реалистичной", - прокомментировал представитель министерства прогноз по ценам на нефть на 2025 год.

Как сообщалось, ЦБ в своем февральском прогнозе закладывал ожидания по ценам на российскую нефть, определяемым для целей налогообложения (в прогнозе Минэкономразвития это цена нефти марки Urals) в 2025 году - $65 за баррель, в 2026 году - $60, в 2027 году - $60.

Brent Минэкономразвития
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