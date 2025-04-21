Прогноз экспорта из РФ понижен до $411 млрд, импорта - повышен до $324 млрд

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития понизило прогноз экспорта из РФ в 2025 году до $410,6 млрд с $445 млрд в сентябрьской версии прогноза, прогноз по импорту в РФ, наоборот, немного повышен - до $323,8 млрд с $321,9 млрд, сообщил журналистам представитель министерства.

По его словам, министерство внесло в правительство проект сценарных условий прогноза социально-экономического развития на 2025-2028 годы.

Как сообщалось, в 2024 году экспорт товаров из РФ составил $433,8 млрд, импорт в РФ - $299,6 млрд.

Прогноз по экспорту товаров на 2026 год при этом практически не изменился - $455,8 млрд (против $455,2 млрд в сентябрьской версии), на 2027 год вырос до $490,3 млрд (с $476,2 млрд), на 2028 год составляет $525,1 млрд.

Прогноз по импорту товаров в 2026 году вырос до $348,2 млрд (с $342,6 млрд в сентябрьской версии), в 2027 году - до $365,1 млрд с $357,4 млрд, в 2028 году равен $379,8 млрд.

Таким образом, торговый баланс, по прогнозу Минэкономразвития, в 2025 году снизится до $86,8 млрд со $134,2 млрд в 2024 году, в 2026 году прогнозируется на уровне $107,6 млрд, в 2027 году - $125,2 млрд, в 2028 году - $145,3 млрд.