Горсуд Петербурга утвердил приговор по делу об убийстве Талькова

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений приговор Валерию Шляфману, осужденному за убийство певца Игоря Талькова, сообщает пресс-служба прокуратуры северной столицы в понедельник.

Инициатором апелляции была сторона защиты, которая просила отменить решение суда первой инстанции и оправдать Шляфмана. Представитель потерпевшей стороны возражала против удовлетворения жалобы. Прокурор просила приговор оставить без изменений.

В апреле Петроградский районный суд Петербурга признал Шляфмана виновным в убийстве Талькова, а также покушении на представителя певицы Азизы Игоря Малахова и заочно приговорил к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима. Следствие и суд установили, что 6 октября 1991 года во Дворце спорта "Юбилейный" Шляфман, будучи директором Талькова, из неприязни к Малахову, которая возникла из-за спора об очередности выступлений на концерте, попытался его застрелить. В момент выстрела Малахов увернулся, а Тальков получил смертельное ранение.

Шляфман, который с 1992 года живет в Израиле, вину не признал.

