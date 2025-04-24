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Росавиация сняла введенные в четверг ограничения на работу аэропортов

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Казани сняты, сообщили в Росавиации. Во время ограничений два самолета, совершавших рейсы в Казань, ушли на запасной аэродром.

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты и в аэропорту Стригино (Нижний Новгород). По данным Росавиации, в период действия ограничений один самолет, летевший в Нижний Новгород, ушел на запасной аэродром.

Кроме того, сняты ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Баратаевка (Ульяновск).

Росавиация сняла ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Жуковский и в аэропорту Калуги. В ведомстве добавили, что в период действия ограничений один самолет, летевший в Жуковский, ушел на запасной аэродром.

Росавиация
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