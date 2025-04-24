Аэропорты Казани и Ульяновска временно не принимают и не отправляют рейсы

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Казани и Ульяновска, сообщили в Росавиации.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропортах: Казань (код ИКАО: UWKD) - с 04:45 МСК; Ульяновск (Баратаевка; UWLL) - с 03:20 МСК", - говорится в сообщении.

Ранее в ведомстве сообщали о введении ограничений в аэропорту Стригино (Нижний Новгород).