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Значительные отклонения от нормативов выявлены на пляжах Анапы и Темрюкского района

Значительные отклонения от нормативов выявлены на пляжах Анапы и Темрюкского района
Фото: Игорь Онучин/ТАСС

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор продолжает выявлять в образцах песка и морской воды пляжей Анапы и Темрюкского района значительные несоответствия санитарно-гигиеническим нормативам, пляжи невозможно использовать для купания.

В РоссииПопова предупредила, что пляжи Темрюкского района и прибрежная зона Анапы не пригодны для купанияПопова предупредила, что пляжи Темрюкского района и прибрежная зона Анапы не пригодны для купанияЧитать подробнее

"В образцах песка и морской воды в этих регионах продолжают выявляться значительные несоответствия санитарно-гигиеническим нормативам. В связи с этим в этом году 141 пляж в Анапе и девять в Темрюкском районе невозможно использовать для купания", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Там напомнили, что Роспотребнадзор оперативно организовал и проводит ежедневный мониторинг безопасности песка и морской воды на пляжах, а также контролирует качество питьевой воды, воды из источников водоснабжения, атмосферного воздуха, рыбы и морепродуктов на территории города-курорта Анапа и Темрюкского района. Отобрано свыше 22 тыс. проб, проведено около 62 тыс. исследований.

Кроме того, ведомством даны поручения об усилении мониторинга в зонах рекреации в зависимости от изменения температуры морской воды, песка и гальки.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Хроника 15 декабря 2024 года – 22 апреля 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Роспотребнадзор Анапа Темрюкский район Краснодарский край
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