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В правительстве Кубани обсуждают отмену турналога для пострадавших от мазута районов

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - На Кубани могут отменить туристический налог могут в пострадавших от разлива мазута районах , сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

На заседании комиссии Госсовета вице-губернатор Кубани Александр Руппель сообщил о ходе подготовки региона к приему туристов.

"Руппель сообщил, что рассматривается возможность отмены туристического налога для бизнеса в пострадавших от разлива мазута районах Краснодарского края. Решение предполагают принять до середины мая", - сказано в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, качество питьевой воды, воздуха, продуктов питания в Анапе и Темрюкском районе находятся в полном соответствии с требованиями. Поэтому ограничения на этой территории касаются только использования пляжей и купания в море.

"Комфорт и безопасность наших гостей всегда были и остаются приоритетом курортной политики Кубани, поэтому до тех пор, пока состояние пляжей не придет к нормативам, мы вынуждены ограничивать к ним доступ туристов. При этом прорабатываем масштабную событийную программу с использованием всех возможных вариантов альтернативного туризма. В целом же по краю в этом сезоне предложим туристам более 600 событийных мероприятий культурного, спортивного и развлекательного характера", - подчеркнул Руппель.

По его словам, Краснодарский край уже зарекомендовал себя как круглогодичный курорт.

"С начала года мы приняли свыше 2 млн туристов, это на 4% больше чем годом ранее. Вместе с тем, примерно половина турпотока в регион приходится на летние месяцы - это период максимальной развертываемости номерного фонда. В этом году туристов будут принимать почти 11 тыс. средств размещения вместимостью более 630 тысяч мест", - сказал Руппель.

Сейчас глубина бронирования по побережью достигает 4 месяцев. На Азовском море номерной фонд забронирован на 33,5%, на Черноморском - на 50%.

Он отметил, что все курорты в полной готовности к приему гостей, уже на майские праздники ожидается не менее 600 тыс. туристов.

Российский союз туриндустрии обратился к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой поддержать инициативу об отмене туристического налога в пострадавших от разлива мазута районах края, по крайней мере, до конца 2025 года. Российские регионы получили право взимать туристический налог с 1 января 2025 года.

Краснодарский край Роспотребнадзор Российский союз туриндустрии Кубань Александр Руппель Вениамин Кондратьев
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