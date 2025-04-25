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Оценки за поведение в российских школах планируют ввести с начала 2026 года

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Оценки за поведение во всех российских школах планируется ввести с 1 января 2026 года, предварительно пять пилотных регионов апробируют различные варианты выставления такой оценки с 1 сентября текущего года, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов

"Мы определили пилотные регионы, их пять, в которых с 1 сентября (2025 года) будет апробация различных вариантов выставления оценки за поведение", - сказал министр журналистам в пятницу.

"Мы с экспертами эти варианты обсуждаем (...) Мы планируем, что эта норма (выставления оценки в школах РФ) будет с 1 января 2026 года. Мы берем четыре месяца на апробацию различных вариантов, как выставлять (оценку), кто ее будет выставлять, критерии, чтобы здесь мы очень выверенно действовали. И обсудим итоги этой апробации с педагогическим сообществом, с родителями, для того, чтобы мы не приняли невыверенное решение", - отметил он.

Минпросвещения Сергей Кравцов
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