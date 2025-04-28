Около 35 человек пострадали при опрокидывании автобуса во Владимирской области

Госпитализированы десять человек, одна женщина находится в реанимации

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В Александровском районе Владимирском области в ночь на понедельник опрокинулся экскурсионный автобус, пострадали 35 человек, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

ДТП произошло около 2:40, по предварительной информации, водитель допустил съезд в кювет, после чего автобус опрокинулся, уточнили в ведомстве

"По состоянию на 4:30 за медицинской помощью обратились около 35 человек. Всего в момент происшествия в автобусе находились 55 граждан", - говорится в сообщении.

Как уточнил губернатор Владимирской области Александр Авдеев, автобус с паломниками следовал из Пскова в Кострому.

"Всего в момент происшествия в автобусе находился 55 человек, в том числе один ребенок. На данную минуту в Александровскую районную больницу скорой помощью доставлены 35 человек. Госпитализированы 10: одна женщина в реанимации в тяжелом состоянии, остальные девять - в травмотделении, их состояние оценивается как средней тяжести", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Авдеев добавил, что ребенок осмотрен врачами, в госпитализации он не нуждается. Остальные пациенты временно размещены в дневном стационаре.