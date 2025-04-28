Что случилось это ночью: понедельник, 28 апреля

Трамп считает, что Зеленский готов отказаться от Крыма, погиб мирный житель в Брянской области от атаки БПЛА, 35 человек пострадали при автобусной аварии во Владимирской области

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Трамп считает, что Зеленский готов отказаться от Крыма. Такое мнение он выразил после встречи в Ватикане.

- После атаки БПЛА погиб мирный житель в Брянской области. Есть пострадавший.

- Ким Чен Ын заявил о героизме участвовавших освобождении Курской области северокорейских военных. Он сообщил, что в Пхеньяне им будет воздвигнут памятник.

- Около 35 человек пострадали при опрокидывании автобуса во Владимирской области. Госпитализированы десять человек, одна женщина находится в реанимации.

- Рейтинг одобрения Трампа упал до рекордно низкого уровня среди американских лидеров за последние 80 лет. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного ABC News, Washington Post и Ipsos.

- Число жертв взрыва в иранском порту выросло до 40 человек. Ранее поступали данные о 28 погибших.