Госпитализированы 13 пострадавших в крушении автобуса во Владимирской области

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Госпитализированы 13 пострадавших в результате ДТП с автобусом во Владимирской области, один пациент - в тяжелом состоянии, сообщает телеграм-канал федерального Минздрава.

Всего пострадали 35 человек. 16 пассажирам автобуса, в том числе одному ребенку, медицинскую помощь оказали амбулаторно. Медики осматривают еще шестерых пострадавших.

Запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных центров. Оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава.

В Александровском районе Владимирской области в ночь на 28 апреля опрокинулся экскурсионный автобус. По предварительным данным УМВД по региону, водитель допустил съезд в кювет, после чего автобус опрокинулся.