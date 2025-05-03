Владельцы пострадавших от атаки БПЛА домов в Анапе получат помощь властей

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Руководство Краснодарского края окажет помощь в восстановлении домов, пострадавших от падения обломков БПЛА, сообщает в субботу пресс-служба администрации Анапы.

"Сегодня ночью Краснодарский край подвергся массированной атаке киевского режима. В результате отражения нападения обломки беспилотников упали рядом с жилыми домами в Первомайском и Приморском сельских округах. (...) По поручению губернатора региона Вениамина Кондратьева жителям окажут необходимую помощь в восстановлении имущества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет, как и серьезных разрушений. В одном из сел у трех домовладений повреждены двери и окна и две хозяйственные постройки.

В настоящее время на месте работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что обломки беспилотников упали ночью 3 мая на частные дома в селе Юровка Анапы, а также на дерево селе Цибанобалка.