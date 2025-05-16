Цены в отелях Анапы в 2025 году снизились на 30-50%

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Цены в отелях Анапы снизились на 30-50%, падение бронирований на лето составляет на данный момент 60-70%, сообщила на пресс-конференции гендиректор туроператора "Мультитур" Юлия Высоканова.

"Общий спад продаж, конечно, по Анапе серьезный. Это 60-70% на данный момент. Какой он будет в итоге, мы будем смотреть по итогам сезона. Индустрия курорта пострадала, ряд мер поддержки предприятиям и сотрудникам уже оказан, но мы надеемся, что будут приняты дополнительные меры поддержки для этой индустрии", - сказала она.

Высоканова подчеркнула, что, тем не менее, Анапу рано списывать со счетов.

"Конечно, она, скорее всего, не покажет такого бронирования, как в предыдущие годы, но, тем не менее, мы видим, что там закуплена новая техника, сеялки, пляжи там чистится практически круглосуточно, и Роспотребнадзор эту ситуацию мониторит", - сказала она.

По ее словам, сейчас в Анапе продаются отели с развитой инфраструктурой, питанием "все включено", хорошей анимацией.

"К сожалению, те отели, которые работали всегда чисто на летний отдых, с не очень развитой инфраструктурой, скорее всего, в этом году они не откроются. Но, тем не менее, бронирования идут. Снижение цен в отелях Анапы составляет 30-50%", - пояснила она.

Турпоток из Анапы перераспределился в Абхазию, Краснодарский край, Сочи, Туапсе, Крым.

"Но мы также видим перераспределение на не морские курорты. Например, побережье Волги. Если, допустим, брать москвичей, то очень активно бронируется Тверская область и Ярославская область. Наши туристы обратили внимание также на Ленинградскую область и Карелию, но не только в разрезе экскурсионных туров, но и отдыха на пляжах Онежского и Ладожского озер. Конечно, там небольшой купальный сезон, но тем не менее", - добавила она.

По словам эксперта, популярны также Иркутская область и Бурятия, где туристы планируют отдыхать на побережье Байкала.

Ранее глава Российского союза туриндустрии Илья Уманский сообщил, что бронирования Крыма на лето выросли на 50% из-за перераспределения турпотока из Анапы.