В Анапе обломки беспилотников повредили три частных дома

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Обломки беспилотников повредили три частных дома в Анапе, сообщил оперштаб Краснодарского края.

"В селе Юровка муниципалитета из-за падения фрагментов беспилотных аппаратов украинского режима в трех домах выбило окна и повредило двери. Пострадавших нет. Администрация города-курорта поможет восстановить имущество", - говорится в сообщении.

В селе Цибанобалка Анапы обломки беспилотников упали на дерево. Повреждений гражданской инфраструктуры нет.

Ранее в ночь на 3 мая сообщалось об отражении атаки БПЛА и безэкипажных катеров в районе Новороссийска. Кроме того, в результате атаки БПЛА произошел пожар в районе Сухого озера в Тамани, также поврежден частный дом.